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В Краснодарском крае двух зацеперов ударило током на крыше поезда

В Краснодарском крае двое юношей получили удар током на крыше поезда
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Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

В станице Новопокровской Краснодарского края двух зацеперов ударило током на железной дороге, одного из пострадавших спасти не удалось. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Инцидент произошел на станции Ея. 21-летний молодой человек и его 17-летний приятель забрались на вагон-цистерну грузового поезда. Зацеперов ударило током.

17-летнего юношу спасти не удалось, второго пострадавшего доставили в больницу с ожогами, подробности о его состоянии неизвестны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что на Горьковском направлении Московской железной дороги 16-летний юноша решил прокатиться на крыше электрички, он забрался на последний вагон, где получил удар током. Мальчику пытались помочь прохожие, а затем и сотрудники скорой помощи. Подростка сняли с крыши только на следующей станции, спасти его не удалось.

Ранее в Подмосковье мужчина нашел подростка, лежавшего на рельсах без сознания.

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