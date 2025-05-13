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Зацепер проехал на поезде более 100 км и сам позвонил в полицию с просьбой о помощи

В Красноярском крае зацепер проехал на грузовом поезде 100 км и попросил помощи
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Telegram-канал «ПУЛЬС Красноярья»

В Красноярском крае поездка на грузовом поезде для несовершеннолетнего зацепера закончилась звонком в экстренные службы и административным штрафом. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Юноша забрался на грузовой состав на станции в городе Боготол. Он хотел проехать на поезде некоторое время, но не ожидал, что уедет от дома так далеко. Когда через полчаса пути подросток понял, что вместе с поездом преодолел уже 100 км, он позвонил на «112» и попросил о помощи.

«Наряд транспортной полиции обнаружил подростка по прибытии состава на станцию Чернореченская - более чем в ста километрах от Боготола», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Полицейские составили на юношу административный протокол по статье «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте» КоАП. Правоохранители установили, что это не первый случай, когда мальчик был замечен в зацепинге. В связи с этим к административной ответственности привлекли и его мать — за неисполнение родительских обязанностей.

Ранее в Краснодарском крае двое юношей получили удар током на крыше поезда.

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