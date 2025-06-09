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В Асбесте под стражу отправили похитившую шестилетнего ребенка женщину

В Асбесте арестовали подозреваемую в похищении ребенка
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Суды Свердловской области

Суд избрал меру пресечения жительнице Свердловской области, которую подозревают в похищении девочки. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды Свердловской области».

Женщину отправили под стражу на два месяца, до 7 августа текущего года. Пока что судебный акт в законную силу не вступил.

По данным местных СМИ, о произошедшем стало известно после того, как родители заявили о пропаже дочери. На поиски шестилетней девочки вышли волонтеры.

Вскоре выяснилось, что ребенка видели с женщиной в ковбойской шляпе. Местная жительница, по словам очевидцев, затащила девочку в подъезд. Полиция попыталась попасть в квартиру женщины, но она отказывалась открывать. В итоге дверь пришлось вынести.

Подозреваемую задержали, ее направили на экспертизу. Как рассказали соседи, иногда она вела себя странно.

По данным полиции, женщина ранее уже была судима. Девочке она якобы предложила покататься на роликах, купила мороженое и увезла к себе.

Ранее в Крымске задержали мужчину, который пытался увести мальчика.

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