В Крымске мужчина пытался увести ребенка

В Краснодарском крае мужчину поймали после попытки увести ребенка. Об этом сообщает управление МВД по региону.
Инцидент произошел в Крымске. По данным местных Telegram-каналов, неравнодушный свидетель заметил, как неизвестный попытался куда-то увести ребенка.
Очевидец подбежал к мальчику и поинтересовался, знает ли он этого человека. Ребенок назвал мужчину чужим.
«Он был очень напуган. Я спросил его, что хотел этот мужчина. Мальчик сказал, что он хотел увести его куда-то», – поделился очевидец.
По словам свидетеля, сам мужчина не смог рассказать, что он хотел от ребенка. Правоохранители задержали подозреваемого.
«Сотрудниками полиции установлено, что злоумышленник – 39-летний местный житель», – поделились в ведомстве.
В отношении подозреваемого составили административный протокол.
До этого в Москве мигрант увел школьницу к берегу реки и домогался ее. Увидев, что ребенку звонит отец, иностранец отпустил его. Мужчину задержали, он в СИЗО.
Ранее в Абакане мужчина украл из детского сада двухлетнего мальчика.