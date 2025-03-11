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В Крымске мужчина пытался увести ребенка

В Крымске задержали мужчину, который пытался увести мальчика
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Y.P.photo/Shutterstock/FOTODOM

В Краснодарском крае мужчину поймали после попытки увести ребенка. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Крымске. По данным местных Telegram-каналов, неравнодушный свидетель заметил, как неизвестный попытался куда-то увести ребенка.

Очевидец подбежал к мальчику и поинтересовался, знает ли он этого человека. Ребенок назвал мужчину чужим.

«Он был очень напуган. Я спросил его, что хотел этот мужчина. Мальчик сказал, что он хотел увести его куда-то», – поделился очевидец.

По словам свидетеля, сам мужчина не смог рассказать, что он хотел от ребенка. Правоохранители задержали подозреваемого.

«Сотрудниками полиции установлено, что злоумышленник – 39-летний местный житель», – поделились в ведомстве.

В отношении подозреваемого составили административный протокол.

До этого в Москве мигрант увел школьницу к берегу реки и домогался ее. Увидев, что ребенку звонит отец, иностранец отпустил его. Мужчину задержали, он в СИЗО.

Ранее в Абакане мужчина украл из детского сада двухлетнего мальчика.

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