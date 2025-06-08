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Россиянин хотел пожарить шашлык и получил ожоги

В Новосибирске мужчина получил ожоги, когда разжигал мангал для шашлыков
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Pixabay

В Новосибирском районе местный житель получил ожоги головы и руки, когда пытался приготовить шашлык. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Инцидент произошел на пляже у озера Старица в Новосибирском районе. Местный житель решил пожарить шашлык и разжигал угли. Из-за неосторожного обращения с огнем он получил ожоги головы, туловища и правой руки.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, он отпущен на амбулаторное лечение. Спасатели напоминают, что во время пикников не стоит использовать для розжига углей бензин или спирт, не литься горючую жидкость на горящий или тлеющий уголь.

До этого в Пермском крае двухлетний мальчик получил ожоги, когда его отец разжигал мангал. По неосторожности мужчина выплеснул горючую жидкость и попал ею на себя и на двухлетнего сына. Малолетний получил ожоги различной степени тяжести. Невнимательный отец оштрафован на 40 тысяч рублей.

Ранее в Самарской области школьник получил ожоги 80% тела на прогулке.

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