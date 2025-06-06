Дачникам назвали самые частые причины пожара на участке

Одной из самых частых причин пожара на даче являются попытки пожарить шашлык в жаркую погоду. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов.

По его словам, во время приготовления мяса угли могут упасть на землю и спровоцировать возгорание. Кроме того, пожар может возникнуть из-за разбросанного по участку мусора.

«Часто в доме, в сараях или под каким-нибудь импровизированным навесом устраивают склад: там и старая мебель, и автомобильные покрышки, и газовые баллоны, и отходы после строительства. Это может стать прекрасным материалом для горения. Также рекомендую убирать с территории осколки стекла и просто стеклянные бутылки», — отметил Кузнецов.

Эксперт пояснил, что солнечные лучи при длительном воздействии на стекло могут привести к трагедии. Он порекомендовал дачникам приобрести огнетушитель, который поможет потушить небольшой пожар на участке. В случае существенного возгорания важно вызывать пожарных, заключил специалист.

Руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова до этого говорила, что за нарушение правил пожарной безопасности при приготовлении шашлыка на дачном участке грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

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