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В Москве и Подмосковье введут дополнительные механизмы контроля за мигрантами

Володин: ГД приняла закон об усилении контроля над мигрантами в Москве
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Илья Московец/URA.RU/Global Look Press

Госдума приняла закон, которым в Москве и Московской области внедряется эксперимент, предусматривающий дополнительные механизмы контроля и учета мигрантов. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Поправки вводят для иностранных граждан обязательную регистрацию по месту нахождения, дактилоскопию, биометрическое фотографирование, мониторинг геолокации абонентских устройств. При изменении места фактического нахождения они должны будут сообщить об этом в МВД в течение трех рабочих дней.

Как подчеркнул Володин, эти меры не коснутся только дипломатов и граждан Белоруссии.

По его словам, принятый механизм позволит усилить контроль в миграционной сфере и способствует снижению количества правонарушений и преступлений.

В случае если эксперимент покажет свою успешность, его можно будет распространить и на другие регионы РФ, добавил спикер Госдумы.

20 мая глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести в РФ рейтинг мигрантов по аналогии с социальным рейтингом Китая.

Ранее Общественная палата предложила лишать гражданства нелояльных экс-мигрантов.

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