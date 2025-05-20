В Москве и Подмосковье введут дополнительные механизмы контроля за мигрантами

Володин: ГД приняла закон об усилении контроля над мигрантами в Москве

Госдума приняла закон, которым в Москве и Московской области внедряется эксперимент, предусматривающий дополнительные механизмы контроля и учета мигрантов. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Поправки вводят для иностранных граждан обязательную регистрацию по месту нахождения, дактилоскопию, биометрическое фотографирование, мониторинг геолокации абонентских устройств. При изменении места фактического нахождения они должны будут сообщить об этом в МВД в течение трех рабочих дней.

Как подчеркнул Володин, эти меры не коснутся только дипломатов и граждан Белоруссии.

По его словам, принятый механизм позволит усилить контроль в миграционной сфере и способствует снижению количества правонарушений и преступлений.

В случае если эксперимент покажет свою успешность, его можно будет распространить и на другие регионы РФ, добавил спикер Госдумы.

20 мая глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести в РФ рейтинг мигрантов по аналогии с социальным рейтингом Китая.

Ранее Общественная палата предложила лишать гражданства нелояльных экс-мигрантов.