«Кровь шла из глаз». Молния ударила в людей рядом с главным храмом ВС РФ Минздрав: один человек погиб, трое пострадали при ударе молнии в парке «Патриот»

Молния ударила в людей возле главного храма ВС РФ в Подмосковье. Один человек скончался, еще трое госпитализированы. По данным СМИ, пострадавшие – капитан московской полиции, его жена и теща, а погибший – его тесть, доставленный в больницу в состоянии клинической смерти. Молния попала в зонт, сразу после удара мужчины упали без сознания. По словам очевидцев, их лица «были в крови», а у полицейского «оказались сожжены брюки, оплавились кроссовки, а на ногах появились термические ожоги».

Один человек погиб, трое пострадали в результате удара молнии по площади перед главным храмом Вооруженных сил РФ в парке «Патриот» в Одинцовском районе Подмосковья, сообщило РИА Новости со ссылкой на подмосковный минздрав.

«В результате происшествия погиб один человек, и пострадали еще трое. Они доставлены в медучреждение минздрава МО», — заявили в министерстве.

По данным Telegram-канала SHOT, погиб 67-летний мужчина из Рязани. Его госпитализировали в состоянии клинической смерти с черепно-мозговой травмой, но спасти не смогли. Пострадали две женщины и еще один мужчина.

Как уточнил минздрав Московской области, состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, еще два человека находятся в состоянии средней степени тяжести.

«Сожжены брюки, оплавились кроссовки»

В СМИ и соцсетях распространилось видео инцидента. На одном из них видно, как люди падают после короткой вспышки. На других кадрах к пострадавшим подъезжает служебный автомобиль, а вокруг толпятся люди. Жертвы лежат на асфальте, рядом с ними видна кровь.

По информации MK.RU, основной удар пришелся на 67-летнего мужчину (именно он впоследствии скончался) и его 39-летнего зятя — капитана московской полиции. У последнего после удара «оказались сожжены брюки, оплавились кроссовки, а на ногах появились термические ожоги». Пострадавшие женщины — это 39-летняя супруга полицейского и ее 61-летняя мать.

Как пишет SHOT, молния ударила около 14.00 мск, она попала в зонт, которым мужчины укрывались от дождя. Эту информацию подтвердили РИА Новости в экстренных службах. Реанимацию пострадавших начали сразу на месте происшествия.

«За секунду люди уже лежали на земле. Все были под одним зонтом, и молния ударила в зонт», — рассказала MSK1.RU очевидица произошедшего.

Другой посетитель парка заявил изданию, что после начала дождя люди стали покидать площадь, продолжили гулять лишь несколько человек.

«Я сижу, ем вафли, смотрю на грозу, и тут мощнейший грохот, аж уши заложило, очень громко. И падают три человека. Я в ужасе сижу, а они метрах в пятидесяти от меня примерно, вообще недалеко», — поделился он.

«Было две-три алых вспышки, как будто оранжевые фейерверки взорвались. После этого упали три человека: двое мужчин и женщина. Немолодые, лет по 45-50 на вид. Женщина, кажется, цела: она вроде только напугалась. По крайней мере видимых ран на ее теле я не видела. А вот мужчины как упали, так уже и не встали», — рассказала KP.RU очевидица по имени Анна.

Как уточнил SHOT, у пострадавшей женщины случился гипертонический криз, после удара она была в сознании и смогла самостоятельно подняться.

Собеседница KP.RU Анна также сообщила, что первые минуты раненые громко стонали, а потом перестали, на их телах появились ожоги.

«У обоих лицо было в крови. Один как только упал и моментально начала из глаз кровь идти. Я не знаю, как это возможно. Может, конечно, это из головы обожженной или откуда-то еще… У второго носом пошла», — рассказала Анна.

Инцидент у «духовного символа России»

Главный храм ВС РФ расположен на территории парка «Патриот» в Одинцовском районе Московской области. Строительство завершилось 9 мая 2020 года, в день 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне. Храм задуман как «духовный символ России, прославляющий величайшую победу жизни над смертью».

Купол храма спроектирован в форме шлема святого благоверного князя Александра Невского. На вершине изображен Архангел Михаил — предводитель небесного воинства. Главная икона храма — «Спас Нерукотворный» — написан на деревянных досках из орудийного лафета 8-фунтовой чугунной пушки 1710 года, поднятой со дна Невы.

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