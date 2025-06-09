В Подмосковье полностью трансформируют сферу нестационарной торговли

В Подмосковье планируется нарастить темпы работы по трансформации нестационарной торговли. Полного запрета на этот вид деятельности вводить не будут, однако количество нестационарных торговых объектов (НТО) до 2027 года сократится более чем на 50%, сообщает 360.ru со ссылкой на главу региона Андрея Воробьева.

НТО нужны в общественных местах отдыха или рядом с домами, чтобы жители могли покупать свежие овощи, фрукты. Однако эта сфера не должна эта становиться рассадником нарушений, в числе которых — незаконная миграция, уклонение от уплаты налогов, нарушение санитарных норм и несоответствующий правилам внешний вид объектов, подчеркнул губернатор. По словам Воробьева, руководствоваться в решениях относительно каждого НТО будут с точки зрения того, насколько цивилизованно организована торговля — это должны быть аккуратные киоски с хорошим обслуживанием. Предпринимателям предоставят образцы того, как должен быть оформлен киоск в том или ином населенном пункте.

«Еще раз хочу проговорить вслух, что это ни в коем случае не предполагает законно, эффективно, цивилизованно работающие нестационарные объекты, — подчеркнул Воробьев. — Много объектов, которые просто радуют глаз, которые и газеты продают, и хлеб продают».

Напомним, также Воробьев сообщал, что до конца 2025 года в Подмосковье благоустроят 134 зоны для отдыха жителей – парков, скверов, набережных, пешеходных зон. Пик активности работ придется на август и сентябрь, а их завершение запланировано на ноябрь. Интересным новшеством этого года должна стать реализация пилотного проекта, которая предполагает автоматизированный контроль за содержанием парков с помощью нейросетей. Запустить проект планируется в десяти муниципалитетах области, в том числе в Балашихе, Истре, Клине и других.

Ранее стало известно, что в Подмосковье возобновят выдачу сертификатов на переезд из аварийного жилья.