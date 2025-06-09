Подорвавшему ж/д под Рязанью обжаловали приговор

Сторона защиты обжаловала приговор гражданину России и Италии Руслану Сидики по делу о подрыве железной дороги под Рязанью по заданию украинских спецслужб и атаке на военный аэродром Дягилево. Об этом заявил адвокат Игорь Поповский в беседе с РИА Новости.

«‎Подал апелляционную жалобу», — сказал Поповский.

23 мая сообщалось, что Сидики приговорили к 29 годам лишения свободы, из которых девять лет мужчина проведет в тюрьме, остальную часть срока — в колонии строгого режима.

Сидики находится в СИЗО с 2023 года. По данным следствия, в результате подрыва на 190-м километре перегона станций «Рыбное — Блокпост 204 км» двухпутного электрифицированного участка в Рязанской области сошли 19 вагонов грузового поезда, повреждены 15 вагонов.

Позже стало известно, что обвиняемый среди прочего имеет причастность к атаке на военный аэродром Дягилево с использованием квадрокоптеров.

13 мая адвокат Руслана Сидики сообщил в суде, что его подзащитный частично признал вину.

Ранее Бастрыкин рассказал о поведении арестованных украинских военных.