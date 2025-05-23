Обвиняемому в подрыве ж/д под Рязанью назначили 29 лет лишения свободы

Военный суд назначил Сидики 29 лет лишения свободы за подрыв ж/д под Рязанью

Второй западный окружной военный суд приговорил гражданина России и Италии Руслана Сидики, которого обвиняют в подрыве железной дороги под Рязанью к 29 годам лишения свободы. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По его данным, военный суд рассматривает дело Сидики в ходе выездных заседаний в здании Рязанского гарнизонного военного суда.

«Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить лишение свободы на срок 29 лет, из которых девять лет в тюрьме, остальная часть наказания — в колонии строгого режима», — огласил решение судья.

Сидики находится в СИЗО с 2023 года. По данным следствия, в результате подрыва на 190-м километре перегона станций «Рыбное — Блокпост 204 км» двухпутного электрифицированного участка в Рязанской области сошли 19 вагонов грузового поезда, повреждены 15 вагонов.

Позже стало известно, что обвиняемый среди прочего имеет причастность к атаке на военный аэродром Дягилево с использованием квадрокоптеров.

13 мая адвокат Руслана Сидики сообщил в суде, что его подзащитный частично признал вину.

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