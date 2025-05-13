Завербованный спецслужбами Украины россиянин частично признал вину

Гражданин России и Италии Руслан Сидики, обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью по заданию спецслужб Украины, на суде частично признал свою вину. Об этом сообщил его адвокат Игорь Поповский в беседе с РИА Новости.

Защитник отметил, что Сидики не признал вину в прохождении обучения террористической деятельности и не согласен с обвинениями в терроризме по двум взрывам и в покушении на теракт. Поповский уточнил, что с другими вменяемыми эпизодами его подзащитный согласился.

13 мая дело Сидики начал рассматривать Второй западный окружной военный суд. Заседание проходит в здании Рязанского гарнизонного военного суда.

Гражданин РФ и Италии Руслан Сидики находится в СИЗО с 2023 года.

По данным следствия, в результате подрыва самодельного взрывного устройства на перегоне станций «Рыбное – Блокпост 204 км» в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Повреждены оказались 15 вагонов.

Позже стало известно, что Сидики также причастен к атаке на военный аэродром Дягилево при помощи квадрокоптеров.

До этого начальник Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии Андрей Ананенко сообщил о попытках иностранных спецслужб вербовать белорусов для совершения терактов на территории РФ. Он заявил, что подобные попытки наблюдаются с февраля 2022 года.

Ананенко уточнил, что все «доморощенные террористы» установлены. Белорусов, которые готовили теракты на территории России, задержали на начальных стадиях подготовки к преступлениям.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Москве.