Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Завербованный спецслужбами Украины россиянин частично признал вину

РИА Новости: обвиняемый в подрыве ж/д под Рязанью Сидики частично признал вину
close
Руслан Кривобок/РИА Новости

Гражданин России и Италии Руслан Сидики, обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью по заданию спецслужб Украины, на суде частично признал свою вину. Об этом сообщил его адвокат Игорь Поповский в беседе с РИА Новости.

Защитник отметил, что Сидики не признал вину в прохождении обучения террористической деятельности и не согласен с обвинениями в терроризме по двум взрывам и в покушении на теракт. Поповский уточнил, что с другими вменяемыми эпизодами его подзащитный согласился.

13 мая дело Сидики начал рассматривать Второй западный окружной военный суд. Заседание проходит в здании Рязанского гарнизонного военного суда.

Гражданин РФ и Италии Руслан Сидики находится в СИЗО с 2023 года.

По данным следствия, в результате подрыва самодельного взрывного устройства на перегоне станций «Рыбное – Блокпост 204 км» в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Повреждены оказались 15 вагонов.

Позже стало известно, что Сидики также причастен к атаке на военный аэродром Дягилево при помощи квадрокоптеров.

До этого начальник Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии Андрей Ананенко сообщил о попытках иностранных спецслужб вербовать белорусов для совершения терактов на территории РФ. Он заявил, что подобные попытки наблюдаются с февраля 2022 года.

Ананенко уточнил, что все «доморощенные террористы» установлены. Белорусов, которые готовили теракты на территории России, задержали на начальных стадиях подготовки к преступлениям.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами