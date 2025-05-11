В Новосибирске потребовали отменить концерты «Ленинграда»

Новосибирский координационный совет в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей потребовал от местных властей отменить концерты группы «Ленинград». Об этом говорится на сайте совета.

«Требуем от вас решительного, высокого патриотического поступка – отмены в Новосибирске концертов группировки «Ленинград», — говорится в сообщении.

В обращении утверждается, что группа пропагандирует сквернословие, употребление алкоголя и вседозволенность.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров ранее высказался об идее запретить в России мат. Он прокомментировал предложение депутата Госдумы Александра Аксененко увеличить штраф за употребление мата в общественных местах и в сети с 1 тыс. до 10 тыс. рублей. Шнуров посетовал, что борьба за самостоятельную русскую культуру в России «обязательно сопряжена с гонениями на великий русский язык». По его словам, чтобы сохранить то, что объединяет многих людей нашей культуры, он готов платить.

Ранее сообщалось, что «Ленинград» вернется на российскую сцену после длительного перерыва.