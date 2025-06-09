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На «Форум будущего 2050» прибыл гость из Великобритании

На Форум будущего 2050 прибыл британец Мэтью Гроувз
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Depositphotos

На «Форум будущего 2050» в Москву прибыл гость из Великобритании — главный представитель консерваторов по вопросам жилищного строительства Мэтью Гроувз. Об этом сообщает Tsargrad.tv.

Он считает, что форум является хорошей основой для дальнейшего взаимопонимания между Россией и Британией.

«Приехав сюда из Соединенного Королевства, я надеюсь стать своего рода «оливковой ветвью» лучшего взаимопонимания», — рассказал Гроувз.

По его словам, среди британской молодежи традиционные ценности обретают все большую популярность. Гость также сообщил, что не впервые приезжает в Москву, которая поражает его красотой и духовностью.

На «Форум будущего 2050» прибыл также отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол. Он выступит на мероприятии в качестве спикера.

Форум будет проходить в столице с 9 по 10 июня.

Ранее Эррол Маск похвалил политику Путина.

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