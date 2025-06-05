В Госдуме рассказали, можно ли ставить ульи на дачном участке

На дачах можно устанавливать ульи, но не ближе чем в трех метрах от участка соседей. Об этом «Газете.Ru» заявила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина, отметив, что летки ульев должны быть отвернуты в противоположную от соседской земли сторону.

«Когда качают мед, пчелы проявляют агрессию, и в этот момент наибольший риск укуса. Также зависит от породы пчел, есть миролюбивые, а есть злые. Устанавливать улей на участке необходимо в соответствии с утвержденными требованиями, которые определены в приказе Минсельхоза от 23.12.2021. Три метра от границ соседнего участка с направлением летков в противоположную сторону от соседнего участка. Допускается устанавливать улей вплотную, если участки разделяет сплошной забор высотой не менее двух метров. Если пчеловод не соблюдает данные требования, то можно обратиться в территориальный отдел Россельхознадзора или местную администрацию», — сказала она.

5 июня Telegram-канал 112 сообщил, что в СНТ «Деревообработчик» в Омске пчелы 52-летнего мужчины ужалили соседку, а затем искусали соседского ротвейлера, который был привязан к забору и не мог убежать. По данным канала, изначально владелец пчел установил на своем участке семь ульев, но из-за жалоб дачников оставил только один. После ЧП хозяйка собаки и пострадавшая написали заявление в полицию, пчеловода задержали. В ходе допроса мужчина рассказал, что он лично напоил водой искусанное животное и повез его в клинику, но собаку не удалось спасти.

Ранее в Госдуме рассказали, как защитить огород от нашествия слизней.