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«Бобер расстроился»: спасатели разорили нору зверя ради спасения собаки

В Москве спасатели час вызволяли собаку, провалившуюся в бобровую нору
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Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

В Москве сотрудники экстренных служб спасли домашнюю собаку, которая оказалась в плену бобровой норы. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

22 мая на линию 112 поступил звонок от женщины с Северо-Запада столицы. Она рассказала, что ее собака во время прогулки в парке провалилась под землю и попросила о помощи. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что после обвала грунта собака оказалась в глубокой бобровой норе со множеством ходов и лабиринтов. Сотрудникам МЧС пришлось час раскапывать котлован, чтобы получить доступ к животному. Когда ход в нору расчистили, женщина позвала питомца, и тот вышел на ее голос.

«В ходе спасательной операции никто не пострадал, но сильно расстроился один бобр, который наблюдал за действиями спасателей из воды и выказывал им свое немое негодование», — пошутили в пресс-службе городского ведомства.

Спасатели не рекомендовали выгуливать домашних животных без поводка вблизи водоемов, так как там «высоки шансы угодить в бобровую нору не только питомцу, но и человеку».

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