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В российском городе на территории завода поселился бобер

Бобер зашел на завод в Челябинске и отказался уходить
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Pavel Mikoska/Shutterstock/FOTODOM

Упитанный грозный бобер зашел на челябинский завод «Метран» и отказался покидать приглянувшееся место. Об этом сообщает 74.ru.

На территорию завода бобер пришел рано утром. Он прошел мимо лавочек и остановился недалеко от площадки, где в данный момент идет стройка.

«Бобер углубил канаву, натащил в нее листьев и веток, прорыл себе в земле вентиляционное отверстие и людям пока не показывается», — рассказали в компании.

Сотрудники завода решили огородить новый дом бобра, тем самым обеспечив ему безопасность на объекте.

Недавно в Красноярском крае зарегистрировали случай укуса бобра. В феврале этого года жительница Лесосибирска заметила грызуна, который просто лежал на трассе вблизи города. Она хотела унести животное в безопасное место, но бобер оказался не слишком рад такой инициативе и укусил женщину в руку.

Другой необычный инцидент произошел за пределами России. Бобриха пыталась перейти украинско-польскую границу и была задержана польскими пограничниками.

Ранее в Петербурге на видео попало, как огромный бобр игнорировал ПДД.

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