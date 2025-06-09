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Женщина частично ослепла после резекции желудка

Daily Mail: шотландка сделала резекцию желудка и частично ослепла
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chelsazzy/TikTok

Жительница Шотландии частично ослепла после резекции желудка, пишет Daily Mail.

Челси Коннелл из Глазго рассказала, что решила сделать операцию в частной клинике Spire Hospital в Манчестере, чтобы справиться с лишним весом. Вскоре после резекции она начала испытывать сильное головокружение, рвоту и проблемы со зрением. Врачи сначала считали это реакцией организма на процедуру, но дальнейшие обследования показали серьезный дефицит тиамина, приведший к острой форме мозгового повреждения.

Женщина провела три месяца в больнице, где ей было трудно даже держаться на ногах. Она потеряла способность видеть четко из-за нистагма (непроизвольного движения глаз), страдает от постоянных мигреней и вертиго, которое она описывает как «ощущение опьянения». Сейчас она официально зарегистрирована как частично слепая, не может водить машину, самостоятельно пользоваться общественным транспортом и вынуждена постоянно считать ступени, чтобы не упасть.

Несмотря на все эти последствия, Челси говорит, что не жалеет о решении сделать операцию. По ее словам, снижение веса позволило ей забеременеть второй дочерью, и ради этого она бы повторила все снова. Тем не менее, она критикует качество послеоперационного ухода, подчеркнув, что в клинике ограничились телефонными консультациями, а не личным наблюдением, и не заметили опасные сигналы вовремя.

Сейчас она живет дома с рядом адаптаций: установила ванну вместо душевой кабины, перестала работать в сфере красоты, отказавшись от планов открыть собственный салон ногтевого сервиса и наращивания ресниц. Жизнь стала намного сложнее, но Коннелл сохраняет позитивный настрой, отмечая, что избавилась от диабета и других заболеваний, связанных с весом.

Представители клиники заявили, что сожалеют о произошедшем и находятся на связи с пациенткой, чтобы рассмотреть ее жалобы.

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