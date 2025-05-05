Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Американской истории ужасов» вышла в свет после похудения на 45 кг

Актриса Метц похудела на 45 кг и вышла в свет в платье по колено
close
Nick Agro/AdMedia/Global Look Press/George Walker IV/AP

Актриса, звезда сериалов «Это мы» и «Американская история ужасов» Крисси Метц впервые вышла в свет после похудения на 45 кг. Об этом пишет People.

Она пришла на мероприятие издания Variety под «Power of Women» в платье с короткими рукавами в пастельно-розовых, голубых и желтых тонах.

Актриса дополнила образ белыми ковбойскими сапогами и многослойным ожерельем. Метц выбрала сияющий розовый макияж и оставила длинные каштановые волосы распущенными.

В апреле Метц рассказала, что похудела на 45 кг благодаря занятиям в спортзале.

«Мне всегда нравились силовые тренировки, нравилось поднимать тяжести — я не хочу бегать, если за мной не гонятся», — говорила она.

Метц также призывала не стигматизировать употребление препарата для лечения диабета «Оземпик», который звезды используют для похудения.

Накануне блогерша Ксения Шап рассказала, как похудела вдвое.

Ранее Жасмин раскрыла секрет популярности Стаса Михайлова у женщин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами