Звезда «Американской истории ужасов» вышла в свет после похудения на 45 кг

Актриса Метц похудела на 45 кг и вышла в свет в платье по колено

Актриса, звезда сериалов «Это мы» и «Американская история ужасов» Крисси Метц впервые вышла в свет после похудения на 45 кг. Об этом пишет People.

Она пришла на мероприятие издания Variety под «Power of Women» в платье с короткими рукавами в пастельно-розовых, голубых и желтых тонах.

Актриса дополнила образ белыми ковбойскими сапогами и многослойным ожерельем. Метц выбрала сияющий розовый макияж и оставила длинные каштановые волосы распущенными.

В апреле Метц рассказала, что похудела на 45 кг благодаря занятиям в спортзале.

«Мне всегда нравились силовые тренировки, нравилось поднимать тяжести — я не хочу бегать, если за мной не гонятся», — говорила она.

Метц также призывала не стигматизировать употребление препарата для лечения диабета «Оземпик», который звезды используют для похудения.

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