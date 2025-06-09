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В Алтайском крае в результате падения крыши магазина пострадала девочка

В Алтайском крае на ребенка рухнула крыша магазина
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«Газета.Ru»

В райцентре Волчихинского района Алтайского края из-за непогоды рухнула крыша магазина. В результате пострадала девочка, об этом сообщает губернатор Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

«В Волчихе Волчихинского района сильными порывами ветра частично снесло крышу магазина. К большому сожалению, пострадала девочка»‎, — сказано в сообщении.

Глава региона уточнил, что на данный момент ребенок находится в больнице и получает необходимую помощь.

МЧС Алтайского края в Telegram-канале предупредило жителей о непогоде: ожидаются сильные ливни, грозы и град, порывы ветра, по прогнозам, будут достигать 23 метров в секунду. В ведомстве водителей попросили быть осторожнее на дорогах.

Накануне сообщалось, что в Москве на станции метро «Комсомольская» Сокольнической линии из-за непогоды затопило балкон. В столичном метрополитене агентству «Москва» заявили, что станция работает в штатном режиме, а поезда ходят по графику.

Ранее в российском регионе 14 населенных пунктов остались без света из-за непогоды.

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