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«Жара и град»: синоптик рассказал о погоде в Москве и Подмосковье на этой неделе

Синоптик Шувалов: после жары и гроз температура в столице упадет до +20 градусов
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Vladimir Baranov/Global Look Press

Для жителей Москвы и Подмосковья это лето началось с резких перепадов температуры, жары, гроз и ливней с рекордным количеством осадков. В ближайшие дни погода стабилизируется – грозовой фронт просядет, а температура воздуха упадет до нормальных для июня показателей, рассказал 360.ru руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В первые дни июня в столичном регионе температурные показатели перевалили за +30 градусов. Затем погода резко изменилась – выпало рекордное количество осадков, а грозы сопровождались градом. После этого жителей Москвы и области ожидает понижение температуры, рассказал Шувалов.

«Если сегодня еще такой относительно июльский день, правда, с дождями, грозами, то завтра уже без осадков, грозовой фронт уходит на восток, и температура довольно хорошо проседает вниз», — отметил он.

По словам синоптика, температура воздуха будет соответствовать обычным июньским показателям +20...+22 градуса. Такая погода задержится до 12 июня, а с пятницы вновь ожидаются дожди, заключил Шувалов.

Напомним, сильный ливень с порывистым ветром и раскатами грома обрушился на Москву днем 8 июня. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в воскресенье во Внуково выпало около 70% от месячной нормы осадков, в некоторых районах Московского региона — от 15 до 34% от июньской нормы.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о жаркой погоде в нескольких российских регионах.

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