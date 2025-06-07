Синоптик рассказал о жаркой погоде в нескольких российских регионах

Научный руководитель российского Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что в семи округах РФ в ближайшие дни прогнозируется жаркая погода выше нормы до 10 градусов.

По его словам, температура выше нормы установится на этой и следующей неделях в Сибири, на Дальнем Востоке, Урале и Поволжье. Так, в Северо-Западном федеральном округе, в Архангельской области и Коми с 7 по 11 июня температура будет выше нормы на 6 -— 8 градусов, достигая +24... +29°C.

«Даже в Ненецком автономном округе, в самом северном регионе европейской части, температура в тот же период поднимется до 20 градусов, в Мурманской области — до 22», — добавил Вильфанд.

Кроме того, в Центральном Черноземье столбики термометров поднимутся на 6-7°C выше нормы. Местами температура будет достигать +35°C. Также в Приволжском федеральном округе с 8 по 10 июня будет на 5-8°C теплее нормы.

В Южном федеральном округе максимальные значения достигнут +33... +38°C.

До этого Вильфанд сообщал, что в некоторых российских регионах в ближайшие дни будут наблюдаться опасные погодные явления.

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