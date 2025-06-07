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Израиль снял эмбарго для российских компаний на продажу туров в Израиль

Минтуризма: эмбарго на продажу туров из России в Израиль снято
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Hannah Mckay/Reuters

Эмбарго для компаний России на продажу туров в Израиль снято. Об этом рассказал в интервью ТАСС генеральный директор минтуризма Израиля Дани Шахар.

В октябре 2023 года на фоне начавшегося палестино-израильского конфликта министерство экономического развития и торговли России рекомендовало туристическим операторам и агентствам приостановить продажу туров в Израиль и ряд соседних стран.

Шахар сообщил, что формулировка о ситуации в сфере безопасности, которая была опубликована сразу после 7 октября 2023 года, изменена практически полностью. То есть, запрет на продажу туров и посещение страны снят.

По словам гендиректора, недавно Минэкономразвития в письменной форме уведомило туроператоров, что нет никакого запрета продавать туры в Израиль. Однако, по-прежнему остается рекомендация не приближаться к опасным районам.

Шахар выразил уверенность, что в целом в Израиле сегодня обстановка полностью безопасная, а у обозначенных приграничных районов туристических мест нет.

Ранее в Израиле рассказали, когда туризм из России вернется к допандемийному уровню.

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