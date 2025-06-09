Психотерапевт перечислил первые симптомы деменции

Психотерапевт Поликарпов: дезориентация во времени может говорить о деменции

Проблемы с кратковременной памятью, трудности с подбором слов, дезориентация во времени и пространстве могут сигнализировать о развитии деменции, первые признаки могут появиться задолго до пенсионного возраста. Об этом kp.ru рассказал психиатр-нарколог, психотерапевт Александр Поликарпов.

«Уже начиная с 40-45 лет у современного человека зачастую наблюдается снижение скорости обработки информации. Если человек не помнит, что недавно встречался с друзьями, или забывает, что включил плиту, это уже тревожный сигнал», — пояснил эксперт.

Среди других тревожных симптомов он выделил потерю привычных навыков и заметные изменения в поведении. Так, например, человек может становиться более раздражительным, тревожным. Поликарпов уточнил, что важно вовремя распознать признаки деменции и начать лечение, чтобы повысить шансы сохранить качество жизни.

Исследователи из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего до этого разработали новую генную терапию, которая может защитить мозг от повреждений и сохранить когнитивные функции при болезни Альцгеймера.

Ранее был назван неочевидный метод профилактики деменции у пожилых.