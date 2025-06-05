Найден способ сохранить когнитивные функции при деменции

Исследователи из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали новую генную терапию, которая может защитить мозг от повреждений и сохранить когнитивные функции при болезни Альцгеймера. Работа опубликована в журнале Signal Transduction and Targeted Therapy (STTT).

В отличие от существующих методов лечения, направленных на удаление вредных белковых отложений в мозге, новая терапия влияет непосредственно на поведение клеток мозга, потенциально устраняя коренные причины заболевания.

В ходе экспериментов на мышах введение терапии на стадии появления симптомов позволило сохранить память, зависящую от гиппокампа — области мозга, которая обычно страдает при болезни Альцгеймера. Более того, у обработанных мышей наблюдалась схожая с здоровыми животными картина экспрессии генов, что может свидетельствовать о восстановлении нормального клеточного поведения.

Авторы работы отмечают, что необходимы дополнительные исследования, прежде чем начать клинические испытания на людях. Однако уже сейчас подход рассматривается как перспективный шаг к замедлению или даже обращению вспять нейродегенеративных процессов.

Ранее ученые выяснили, что нехватка кислорода разрушает защиту мозга у пожилых.