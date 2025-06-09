В Ленобласти иностранец попал в больницу с ожогами 90% тела после попытки разжечь огонь

В Ленобласти иностранец хотел разжечь огонь и получил ожоги 90% тела. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел около деревни Пяхта. 29-летний молодой человек случайно облил себя бензином, но не заметил этого, и во время розжига огонь попал на него.

В результате он попал в реанимацию, состояние пострадавшего оценивают как тяжелое.

Подобный случай произошел в Новосибирске. Около озера Старица местный житель решил пожарить шашлык, но из-за неосторожного обращения с огнем он получил травмы. Его госпитализировали с ожогами головы, туловища и правой руки.

До этого в Самарской области подросток получил ожоги 80% тела на прогулке, когда удочка в его руках зацепилась за электрический кабель.

Школьник провел под наблюдением медиков четыре месяца, его оперировали десять раз. После этого его отправили на реабилитацию.

Ранее воспитательница, по вине которой ребенок сжег пищевод, избежала тюрьмы.