В Самарской области школьник получил ожоги 80% тела на прогулке и выжил

В Чапаевске 14-летнему подростку понадобилась помощь медиков после прогулки. Об этом сообщает Самарская городская клиническая больница.

Молодой человек задел удочкой электрический кабель и получил ожоги 80% тела. После инцидента его госпитализировали. По словам медиков, пострадавший поступил к ним с тяжелыми травмами.

В больнице школьник провел четыре месяца, за это время ему сделали десять операций. После этого у подростка начался процесс реабилитации, который, как он сам признался, проходил тяжело.

«В настоящее время подросток чувствует себя хорошо, готовится к выпускным экзаменам», – сообщается в публикации.

До этого в Башкирии подростки получили серьезные травмы во время возгорания в автомобиле. По версии следствия, в салоне находилась емкость с легковоспламеняющейся жидкостью. Из-за горючих паров произошел пожар.

Один из школьников получил ожоги 80% тела, его не спасли. Второй также обгорел, но его спасли.

Ранее младенец попал в больницу с ожогами после того, как отправился с матерью в долгую прогулку в Москве.