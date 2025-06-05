Воспитательница, по вине которой ребенок сжег пищевод, избежала тюрьмы

Суд в Новой Москве огласил приговоры воспитателю детсада в Щербинке и помощнику воспитателя после того, как их подопечный сжег себе пищевод, выпив щелочь вместо воды, сообщает mk.ru.

Женщин судили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как выяснили следователи, 31 марта 2023 года помощница воспитателя мыла посуду моющим средством, хотя обычно делала это с помощью специальных таблеток. Однако в тот день завхоз выдала ей жидкое средство, которое женщина для удобства перелила в детскую чашку, а затем отлучилась по делам.

Шестилетний Данил, оставшийся без присмотра, зашел в техническое помещение, увидел чашку на раковине и сделал глоток, думая, что там вода. В результате мальчик получил сильнейшие ожоги рта, губ и внутренних органов, его госпитализировали. Ребенку пришлось делать стентирование пищевода, известно, что он по-прежнему не оправился от травмы.

Воспитатель, которая не уследила за подопечным, не признала вину, ее помощница не стала отпираться, но отметила, что ее вины нет в том, что жидкость для мытья посуды оказалась поддельной и нормы концентрации ядовитых веществ были превышены в три раза. В итоге Щербинский районный суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно, а воспитательница отделалась штрафом. Женщинам также временно запретили работать с детьми дошкольного возраста.

Ранее воспитательница, которая связывала детей скотчем, попала под суд в Кузбассе.