В Госдуме предложили разрешить добровольцам лечиться в военных медучреждениях

В России необходимо разрешить добровольцам, принимавшим участие в военной спецоперации, проходить лечение в профильных военно-медицинских учреждениях после завершения контракта – соответствующую инициативу уже поддержали депутаты разных фракций. Это будет справедливое решение по уравниванию прав контрактников и кадровых военных, заявил 360.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Сегодня добровольцы могут пользоваться услугами в организациях медицинской структуры Минобороны только во время прохождения службы, а после завершения им предлагается лечиться в обычных гражданских медучреждениях. При этом во время боев они получают ранения, травмы, контузии, а значит им необходимо специфическое лечение, которое лучше проходить у военных врачей, пояснил Нилов.

«После завершения контракта такое право у них утрачивается, хотя у тех, кто является кадровым сотрудником, сохраняется. Мы посчитали, что надо их уравнять», — подчеркнул депутат.

На данный момент инициативу подписали почти все думские фракции, отметил Нилов.

До этого правительство России упростило процедуру выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий в беззаявительном порядке. С помощью удостоверения россияне получат возможность подтвердить статус ветерана, а также свое право на получение льгот.

Ранее сообщалось, что в российском отряде добровольцев СВО появилось женское подразделение.