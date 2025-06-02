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В российском отряде добровольцев СВО появилось женское подразделение

Кожемяко: в отряде добровольцев «Тигр» появилось женское подразделение

Добровольческий отряд «Тигр» из Приморского края впервые пополнился женским подразделением. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.

По его словам, женщины давно хотели присоединиться к бойцам и неоднократно обращались с письмами к командованию с просьбой включить их в состав отряда. Глава региона отметил, что такое решение заслуживает уважения и поддержки. Одна из добровольцев — глава Ольгинского муниципального округа Екатерина Иванникова.

«Решение принято давно, но только недавно удалось воплотить его в жизнь. Подготовка была нелегкой, много непривычного, но и много очень интересного», — поделилась Иванникова.

Пять девушек отправятся в зону специальной военной операции в роли санитарных инструкторов. Кожемяко лично встретился с женщинами, чтобы пожелать им удачи перед отправкой.

Как уточнили в пресс-службе краевого правительства, все участницы подписали контракт на шесть месяцев. Они будут получать те же выплаты и меры поддержки, что и остальные бойцы отряда «Тигр».

Ранее в Госдуме начали готовить новые льготы ветеранам СВО.

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