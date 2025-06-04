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В Новосибирске мужчина пытался увести чужого ребенка, заявив, что это якобы его дочь

NGS.ru: в Новосибирске мужчина пытался увести с собой чужого ребенка
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Shutterstock

В Новосибирске мужчина пытался увести чужого четырехлетнего ребенка, гулявшего с бабушкой, утверждая, что это якобы его дочь. Об этом со ссылкой на отца девочки сообщает NGS.ru.

Инцидент произошел 3 июня в сквере «Молодежный» Октябрьского района. По словам отца девочки, неизвестный мужчина сначала наблюдал за пенсионеркой и ее внучкой с балкона дома на улице Кошурникова, затем подошел к ним и заявил, что девочка якобы его дочь. Он пытался силой увести ребенка, хватая ее за руки.

Бабушке с ребенком удалось привлечь внимание прохожих. На место вызвали полицию. Прибывшие стражи порядка задержали агрессора.

Как выяснилось, задержанный проживает с пожилой матерью. Его доставили в отдел, а затем передали в специализированное медучреждение. Девочка получила психологическую травму, родители планируют обратиться к детскому психологу, а также написали заявление в полицию по факту случившегося.

Ранее мигрант увел девочку с детской площадки в Петербурге и провел с ней ночь.

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