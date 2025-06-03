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Общество
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В Петербурге задержан мигрант-нелегал, который увел школьницу с детской площадки

В Петербурге мигранта задержали за надругательство над девушкой
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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Иностранца подозревают в надругательстве над девушкой из Петербурга. Об этом сообщает 78.ru.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Известно, что мигрант находился на территории России незаконно. 49-летний мужчина приехал более полугода назад, но на учет так и не встал. При этом ранее он был судим, но дело прекратили.

По данным издания, с детской площадки на улице Кустодиева мужчина сначала увел 15-летнюю пострадавшую к озеру, где они сидели на лавке, после этого школьница переночевала у него в квартире. После обнаружения у девушки зафиксировали травмы шеи.

О пропаже подростка в полицию мать заявила 31 мая. Уже 1 июня ее нашли на улице Руднева, на детской площадке. Как рассказала сама пострадавшая, мигрант снял с нее одежду.

С помощью камер сотрудники правоохранительных органов нашли подозреваемого.

Ранее мастер по сборке мебели изнасиловал петербурженку в припаркованной машине.

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