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Петербуржец открыл стрельбу с 11-го этажа по женщине после ссоры из-за выгула собак

В Кудрово мужчина с балкона обстрелял женщину после ссоры из-за выгула собак
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phM2019/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге женщина пострадала во время выгула собак. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в Кудрово, на Европейском проспекте. По данным издания, женщина выгуливала собак на местной футбольной площадке. Это не понравилось местному жителю, который подошел к ней и высказал свое недовольство.

Позже он ушел в дом и вышел на общий балкон 11-го этажа, откуда якобы открыл стрельбу по оппонентке. В результате одна из пуль попала женщине в лицо.

«Пострадавшая обратилась в полицию. На месте изъяты три пластиковые пульки диаметром около 6 мм», – сообщается в публикации.

Предположительно, пистолет в руках мужчины был игрушечным. Пока что сотрудники правоохранительных органов не установили личность мужчины. На данный момент специалисты проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Екатеринбурге школьника заставили извиняться на коленях, направив в его голову пистолет. После этого молодого человека избили.

Ранее в Снежном соседи стреляли в собачницу после того, как ее питомец укусил человека.

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