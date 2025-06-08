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В Екатеринбурге школьника заставили извиняться на коленях и избили, угрожая пистолетом

В Екатеринбурге школьники поставили юношу на колени и избили
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Telegram-канал «Ural Mash»

В Екатеринбурге школьники сняли на видео издевательства над сверстником. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел на Уралмаше. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как подростки обступили восьмиклассника и заставили его на коленях извиняться за какой-то проступок. При этом один из них угрожает сверстнику пистолетом.

После слов молодого человека юноши начинают наносить ему удары руками и ногами по лицу и туловищу.

На данный момент неизвестно, по какой причине подростки напали на школьника. Предположительно, пострадавший оскорбил родителей одного из обидчиков.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве и незаконном лишении свободы. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

«Принимаются меры к установлению и допросу возможных очевидцев и родителей участников инцидента», – сообщается в публикации.

После расследования действиям подростков дадут правовую оценку.

Ранее в Новосибирске на видео попала массовая драка со стрельбой.

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