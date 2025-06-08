В Екатеринбурге школьника заставили извиняться на коленях и избили, угрожая пистолетом

В Екатеринбурге школьники сняли на видео издевательства над сверстником. Об этом сообщает Е1.
Инцидент произошел на Уралмаше. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как подростки обступили восьмиклассника и заставили его на коленях извиняться за какой-то проступок. При этом один из них угрожает сверстнику пистолетом.
После слов молодого человека юноши начинают наносить ему удары руками и ногами по лицу и туловищу.
На данный момент неизвестно, по какой причине подростки напали на школьника. Предположительно, пострадавший оскорбил родителей одного из обидчиков.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве и незаконном лишении свободы. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
«Принимаются меры к установлению и допросу возможных очевидцев и родителей участников инцидента», – сообщается в публикации.
После расследования действиям подростков дадут правовую оценку.
Ранее в Новосибирске на видео попала массовая драка со стрельбой.