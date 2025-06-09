В Петербурге годовалая девочка отравилась антидепрессантами

В Петербурге ребенок случайно выпил антидепрессанты и отправился

В Петербурге годовалой девочке понадобилась помощь медиков из-за отравления препаратом. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на проспекте Маршака, в Красногвардейском районе. По данным издания, мать перебирала аптечку и достала из нее антидепрессанты, которые оставила на столе.

В какой-то момент ее дочь дотянулась до таблеток и употребила две, пока родительница не видела. В результате ребенку диагностировали отравление. Прибывшие на место медики промыли ему желудок, госпитализация не понадобилась.

До этого в Башкирии ребенок пострадал из-за действий отца. Мужчина положил сыну в кроватку фен, который внезапно вспыхнул рядом с мальчиком.

Пострадавший получил серьезные ожоги, его состояние медики оценили как тяжелое. Медики три дня оказывали младенцу всю необходимую помощь, но спасти не смогли.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Ранее в Египте 12-летний турист из России отравился во время пенной вечеринки.