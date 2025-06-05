В Китае одинокие девушки платят мужчинам за объятия, пишет South China Morning Post.

В Китае растет популярность так называемых «мужских мам» («man mums») – мужчин, сочетающих физическую силу с мягкими, традиционно женскими чертами, такими как забота и терпение. Многие молодые женщины готовы платить по $7 за пятиминутные объятия, чтобы получить «эмоциональную разрядку и почувствовать себя в безопасности».

Эта услуга становится особенно популярной среди женщин, страдающих от одиночества, стресса или недостатка человеческого тепла. Одна студентка поделилась в интернете своим желанием заплатить за объятие доброго и спортивного «мужчины-мамы», чтобы справиться с давлением, связанным с написанием диплома. Она рассказала, что последний раз ее обнимали еще в старших классах школы и тогда она почувствовала умиротворение.

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