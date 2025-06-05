На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Китае одинокие девушки платят мужчинам за объятия

SCMP: одинокие китаянки платят $7 за пятиминутные объятия с мужчинами
close
RedNote

В Китае одинокие девушки платят мужчинам за объятия, пишет South China Morning Post.

В Китае растет популярность так называемых «мужских мам» («man mums») – мужчин, сочетающих физическую силу с мягкими, традиционно женскими чертами, такими как забота и терпение. Многие молодые женщины готовы платить по $7 за пятиминутные объятия, чтобы получить «эмоциональную разрядку и почувствовать себя в безопасности».

Эта услуга становится особенно популярной среди женщин, страдающих от одиночества, стресса или недостатка человеческого тепла. Одна студентка поделилась в интернете своим желанием заплатить за объятие доброго и спортивного «мужчины-мамы», чтобы справиться с давлением, связанным с написанием диплома. Она рассказала, что последний раз ее обнимали еще в старших классах школы и тогда она почувствовала умиротворение.

Ранее в Китае уволили менеджера, поцеловавшего коллегу на работе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами