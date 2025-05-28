В России оценили возможность легализации овербукинга на авиаперелеты

Постньюс: при легализации овербукинга в РФ пассажиры получат компенсацию в 200%

В случае одобрения внедрения системы овербукинга для авиаперелетов в России пассажиры смогут получить компенсацию 200%. Об этом пишет «Постньюс» со ссылкой на председателя Общероссийского объединения пассажиров Илью Зотова.

По его словам, в данный момент инициативу обсуждает министерство транспорта. Зотов предложил одобрить введение овербукинга на законодательном уровне.

«Сейчас необходим цивилизованный подход, например, студенты при сверхпродаже билетов могут воспользоваться вариантом полететь позднее на несколько часов и получить компенсацию, но задержка не должна превышать 24 часов», — добавил председатель.

До этого заместитель главы Минтранса Дмитрий Зверев сообщил, что ведомство рассматривает возможность введения овербукинга на авиарейсах, выполняемых как минимум два раза в сутки.

Овербукинг — распространенная в сфере авиаперевозок практика. При овербукинге компании продают большее количество билетов на самолет, чем в нем доступно мест. В таких случаях перевозчик действует из расчета на то, что часть клиентов не воспользуется купленными билетами, и часть мест останется свободной.

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