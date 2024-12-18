Турэксперты объяснили, как не пропустить рейс на самолет из-за овербукинга

Во всем мире овербукинг — это обычное явление, от которого не застрахован никто. Авиакомпании часто продают больше билетов, чем вмещает самолет, поэтому во многих странах вопрос компенсации за пропуск рейса законодательно урегулирован. Чтобы снизить угрозу отказа от посадки в самолет, нужно заранее принять меры. К примеру, помогает прохождение онлайн-регистрации, рассказали эксперты 360.ru.

Компании продают больше билетов, чем мест в самолете, чтобы компенсировать потери от пропускающих рейс пассажиров, отметила руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь. Если такие ситуации случаются на территории Европы или США, то можно потребовать компенсацию от 125 до 600 евро и полет ближайшим рейсом.

В России законодательного регулирования нет, хотя соответствующие инициативы обсуждаются в Госдуме. Если сделать овербукинг законным, то это даст возможность пассажирам получать компенсации без задержек, отметил владелец сети турагенств Gitravel Тариел Гажиенко. По его словам, в России подобные ситуации случаются из-за технической замены самолетов, а не продажи большего числа билетов.

Столкнувшемуся с овербукингом пассажиру не нужно скандалить, так как это лишь навредит, считает Ансталь. Она посоветовала принять эту ситуацию и попросить посадку на ближайший рейс или полное возмещение стоимости авиабилета. Также важно, что если до следующего рейса много времени, авиакомпания обязана предоставить пострадавшим горячее питание, а если ждать не менее 6 часов ночью и 8 — днем, то и оплатить гостиницу.

Снизить угрозу овербукинга можно, если пройти онлайн-регистрацию, считает Гажиенко.

«Тем самым человек подтвердит, что он полетит, и вероятность, что с рейса снимут именно его при овербукинге, гораздо ниже», — заключил он.

Ранее Минтранс РФ начал разрабатывать поправки для защиты граждан от овербукинга.