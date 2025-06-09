В ЛНР задержали мужчину по подозрению в передаче данных о российской армии

УФСБ по ЛНР задержало мужчину по подозрению в передаче Украине данных о ВС РФ

Сотрудники УФСБ по ЛНР задержали жителя Сватовского района республики, который подозревается в передаче Украине данных о российских военных. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на спецслужбу.

По информации ФСБ, мужчина передавал украинским спецслужбам данные о местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ.

Его задержали, возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Наказание по этой статье предполагает лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет. В зависимости от тяжести совершенного преступления и степени вины может быть применено пожизненное лишение свободы.

Как пишет РИА Новости, на видео, полученном агентством от ФСБ, задержанный не отрицает, что помогал ВСУ.

6 июня в ФСБ сообщили, что сотрудники службы задержали в Барнауле мужчину, который подозревается в попытках вступить в ряды украинской армии для участия в боевых действиях. По данным спецслужбы, он планировал покинуть РФ через Казахстан и затем попасть на Украину.

Ранее сообщалось, что в ЛНР арестовали троих подростков, которые готовили теракты в школах.