Депутаты рассмотрят законопроект о передаче в МВД данных о детях мигрантов

ГД на этой неделе рассмотрит проект о передаче в МВД данных о детях мигрантов

Депутаты Госдумы на этой неделе планируют рассмотреть законопроект о передаче в МВД данных о детях мигрантов. Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Документом предлагается обязать региональные и муниципальные органы управления образованием передавать в МВД персональные данные ребенка и его родителей, результаты тестирования на знание русского языка, информацию о зачислении и отчислении. Кроме того, проект закона предполагает передачу данных об обращении в образовательные организации иностранцев, которые включены в реестр контролируемых лиц.

В свою очередь МВД будет предоставлять им сведения о регистрации или постановке на миграционный учет детей иностранных граждан, рассказал спикер Госдумы.

По словам Володина, это позволит оперативно обмениваться информацией о законности нахождения ребенка и его родителей в стране, а также предостеречь не поступивших в школы детей от вовлечения в противозаконную деятельность.

Накануне сообщалось, что цифровой профиль с личными и биометрическими данными мигрантов появится в России с 30 июня.

Ранее лишенная гражданства России глава мигрантской диаспоры подала в суд.