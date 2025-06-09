Россиянами рассказали о запрете пить чай на рабочем месте

В определенном случае работодатель может запретить сотрудникам пить чай на рабочем месте. Об этом в беседе с РИА Новости заявила юрист Headhunter Ольга Владимирова.

«Компания вправе ввести правила поведения в офисе, в том числе запретить пить чай на рабочем месте. Такой запрет можно установить, если у работника есть возможность покидать свое рабочее место на время обеда», — сказала специалист.

Она отметила, что в случае, когда у сотрудника нет других вариантов для приема пищи, а за нарушение запрета на питание на рабочем месте на него накладывают дисциплинарное взыскание, такое ограничение с высокой вероятностью будет признано неправомерным.

Эксперт добавила, что, согласно законодательству, в производственных помещениях запрещено принимать пищу, а для отдельных предприятий требования по созданию комнат для питания работников установлены санитарными нормами.

До этого ученые рассказали, какие обеды для офисных работников самые полезные.

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