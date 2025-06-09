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Россиянами рассказали о запрете пить чай на рабочем месте

Юрист Владимирова: работодатель вправе запретить пить чай на рабочем месте
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Pexels

В определенном случае работодатель может запретить сотрудникам пить чай на рабочем месте. Об этом в беседе с РИА Новости заявила юрист Headhunter Ольга Владимирова.

«Компания вправе ввести правила поведения в офисе, в том числе запретить пить чай на рабочем месте. Такой запрет можно установить, если у работника есть возможность покидать свое рабочее место на время обеда», — сказала специалист.

Она отметила, что в случае, когда у сотрудника нет других вариантов для приема пищи, а за нарушение запрета на питание на рабочем месте на него накладывают дисциплинарное взыскание, такое ограничение с высокой вероятностью будет признано неправомерным.

Эксперт добавила, что, согласно законодательству, в производственных помещениях запрещено принимать пищу, а для отдельных предприятий требования по созданию комнат для питания работников установлены санитарными нормами.

До этого ученые рассказали, какие обеды для офисных работников самые полезные.

Ранее россиянам объяснили, почему нельзя пить кофе перед выступлением.

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