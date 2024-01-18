Ученые рассказали, какие обеды для офисных работников самые полезные

Приготовленные дома ланч-боксы, а также еда из столовой чаще соответствуют критериям здорового питания, чем еда навынос или в ресторане. Это показало исследование, опубликованное в Journal of Occupational & Environmental Medicine (JOEM).

Ученые опросили 620 сотрудников восьми офисов в Токио. Их возраст составил от 20 до 75 лет. 190 ели на работе приготовленную дома еду, 77 ходили в столовую, 109 — в ресторан или кафе, а 244 брали еду навынос. Их пищу оценили с помощью индекса здорового питания 2015 года.

Больше всего баллов здорового питания получили блюда из столовой, за которыми шли домашние ланч-боксы. Посещавшие столовую ели больше овощей, рыбы, картофеля и получали больше витаминов из еды. Бравшие блюда навынос и посещавшие рестораны в среднем работали больше часов и чаще заканчивали работу поздно.

«Это исследование было первой попыткой изучить пищевые привычки за обедом среди японских работников. Мы надеемся, что наши результаты поспособствуют распространению более здорового питания, особенно среди тех, для кого трудно готовить еду для обедов в офисе самостоятельно», — отметили авторы.

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