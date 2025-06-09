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Израильские военные похитили Тунберг с плывущего в сектор Газа судна

ВМС Израиля похитили Тунберг и активистов, находящихся на плывущем в Газу судне
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Amir Cohen/Reuters

На плывущее в сектор Газа судно «Мадлен», на борту которого находятся шведская экоактивистка Грета Тунберг и пропалестинские активисты, высадились бойцы Военно-морских сил Израиля. Об этом сообщает официальный Telegram-канал коалиции «Флотилия Свободы», к которой относится судно.

По ее информации, после этого израильские военные «похитили» активистов.

До этого в Израиле заявили, что не разрешат экоактивистке попасть в сектор Газа. По информации газеты Jerusalem Post, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) решила, что гуманитарное судно, которое следует в сектор Газа с 12 пропалестинскими активистами на борту, включая Тунберг, не получит разрешение приблизиться или причалить к анклаву. Судно может прибыть в Газу в течение недели.

В публикации издания говорится, что Израиль решил не пускать «Мадлен», чтобы избежать прорыва морской блокады анклава, а если судну разрешат причалить, то его экипаж будет «заперт» в Газе.

Ранее израильская армия раскритиковала Тунберг из-за поддержки Палестины.

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