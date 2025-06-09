Россиян предупредили об индексации тарифов ЖКХ

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России увеличатся с 1 июля 2025 года примерно на 11,9%. Об этом рассказал член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в интервью РИА Новости.

При этом конкретные показатели роста различаются между регионами страны. Так, наиболее значительный прирост тарифа ожидает Северная Осетия — 19,1%, Челябинская область и Мордовия — до 18%, Татарстан и Дагестан — 17,5%. Еще больше индексы повысятся в Архангельской области (до 20%), Пермском крае (до 21,1%) и Кемеровской области (до 19,8%).

Александр Якубовский подчеркнул, что повышение связано с рядом факторов: износом инженерной инфраструктуры, удорожанием услуг по утилизации мусора, изменением климатических условий, подорожанием энергоносителей и общей инфляцией.

Вместе с тем, в отдельных субъектах РФ тарифная нагрузка останется минимальной благодаря мерам государственной поддержки и исторически высоким уровням расходов населения на оплату коммуналки. Например, в Ненецком АО повышение планируется всего лишь на 4%, в Чеченской Республике — на 5%, в Ингушетии — на 5,2%, в Кабардино-Балкарии — на 6%.

Ранее россиян предупредили о повышенной инфляции в июле.