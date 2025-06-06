В Госдуме захотели ввести льготную ипотеку для работников некоторых сфер

Фракция «Справедливая Россия — За правду» разрабатывает законопроект о введении льготной ипотеки под 5% для представителей социально значимых профессий. Об этом ТАСС сообщил руководитель партии Сергей Миронов.

Он напомнил, что подобная мера уже была введена для IT-специалистов — с 2022 года они могли оформить ипотеку под 5%, а сейчас ставка составляет 6%. По мнению Миронова, такую же поддержку необходимо распространить на ученых, медиков и педагогов, поскольку это не менее важные для страны профессии.

Политик также отметил, что в России сохраняется серьезный дефицит кадров в сфере медицины и образования, а научные сотрудники продолжают уезжать за границу. Он считает, что одной из главных причин является невозможность купить жилье на скромную зарплату, особенно с учетом высоких ставок по рыночной ипотеке, которые, по его словам, увеличивают стоимость квартиры в несколько раз.

Подготовленные поправки планируется внести в ближайшее время.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко объяснила причины сокращения выдачи сельской ипотеки.