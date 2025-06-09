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Штрафы за шумные авто и мотоциклы в РФ планируют увеличить в 10 раз

Депутат Колунов: штрафы за шумные авто и мотоциклы могут увеличить до 30 тысяч
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Нина Зотина/РИА Новости

Госдума готовит к рассмотрению во втором чтении законопроект о десятикратном увеличении штрафов для водителей шумных автомобилей и мотоциклов. Об этом сообщил ТАСС зампред комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»), отметив, что действующий штраф в 500 рублей неэффективен.

Согласно инициативе Мосгордумы, базовый размер штрафа за превышение шумовых норм составит 5 000 рублей. Регионы смогут повышать его до 30 000 рублей в зависимости от тяжести нарушения.

«Сегодня питбайки, мотоциклы и тюнингованные авто превратились в серьезную проблему для горожан. Текущие 500 рублей нарушители даже не ощущают», — пояснил Колунов.

Ключевым фактором возвращения к законопроекту, принятому в первом чтении в 2023 году, стала сертификация системы фотовидеофиксации «Эфир». Комплекс автоматически измеряет уровень шума, фиксируя нарушения без участия инспекторов.

4 июня председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, законодательству и регламенту Александр Семенников призвал отбирать у водителей автомобили, которые превышают допустимые уровни шума.

Ранее были названы четыре новых штрафа, которые грозят водителям в июне.

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