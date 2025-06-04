Мосгордума призвала отбирать слишком шумные автомобили

В России призвали отбирать у водителей автомобили, которые превышают допустимые уровни шума. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на председателя комиссии Мосгордумы по безопасности, законодательству и регламенту Александра Семенникова.

«Впервые мы предлагаем ввести за такие нарушения возможность конфискации автомобиля», — заявил он.

Ужесточение наказания для «громких» водителей поддерживают члены Совета Федерации (СФ). Так, первый зампредседателя комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов заявил, что от шума, который создают гонщики, сильно страдают дети.

«Сам был свидетелем нескольких ситуаций, когда любители кастомных выхлопов доводили до плача и икоты детишек, а их мамочек — чуть ли не до полуобморочного состояния», — пояснил он.

До этого депутаты, а также сенаторы Елена Афанасьева и Вадим Деньгин, предложили поднять штрафы для владельцев шумных машин до 20-30 тысяч рублей. На сегодняшний день за использование машины с превышением нормативов уровня шума предусмотрен штраф 500 рублей. За допуск таких средств в эксплуатацию — штраф 500-1 тыс. рублей. Авторы законопроекта уверены, что такие штрафы неэффективны для автомобилистов.

Ранее в России посчитали непомерными новые штрафы за шумные автомобили.