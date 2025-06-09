В России началась короткая рабочая неделя

В России началась короткая трехдневная рабочая неделя. Об этом в беседе с РИА Новости напомнила экономист РАНХиГС Татьяна Подольская.

«Длинным выходным с 12 июня будет предшествовать короткая трехдневная рабочая неделя», — сказала она.

Подольская отметила, что среда, 11 июня, будет предпраздничной, поэтому рабочий день завершится на час раньше.

До этого эксперт Центра «ИНСАП» Президентской академии Марина Лопатина рассказала, что в июне россияне смогут отдохнуть целых четыре дня подряд — с 12 по 15 июня. Она напомнила, что 12 июня, в День России, страна будет отдыхать в связи с государственным праздником. Стандартные выходные выпадут на 14 и 15 июня, а дополнительный выходной добавится 13 июня — он был перенесен с 8 марта, так как в 2025 году этот день пришелся на субботу.

Кроме того, в Социальном фонде России сообщили, что в связи с длинными выходными в июне, приуроченными к празднованию Дня России, некоторые пенсионеры получат пенсию досрочно.

Ранее в Госдуме предложили признать Пасху и Троицу официальными праздниками.