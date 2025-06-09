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В еде из «ВкусВилла» найдены опасные микроорганизмы

В готовых блюдах из «ВкусВилла» обнаружена кишечная палочка
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Depositphotos

Готовая еда, продающаяся в сети магазинов «ВкусВилл», оказалась обсеменена кишечной палочкой. Это показало исследование, проведенное Федеральным научным центром пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН специально для «Газеты.Ru».

В лабораторию были отправлены шесть популярных позиций из ассортимента готовых блюд: «Бутерброд с тунцом и базиликом» от ООО «БК 24», «Картофель жареный с грибами» от ООО «ФОРМУЛА 2005», «Ролл с семгой и креветкой» от ООО «ЙУМИ», «Салат «Цезарь» с курицей и пекинской капустой» от «СМАРТ ФУД СОЛЮШНЗ», «Салат с мясом индейки и гранатовым соусом» от ООО «КОРС», «Блинчики с мясом» от ООО «КОРС».

Согласно протоколам исследований, в четырех из шести отправленных в лабораторию блюд, а именно — в сэндвиче с тунцом, салате с индейкой, картошке с грибами и блинах с мясом — была обнаружена кишечная палочка.

Кроме того, в ролле с семгой и креветкой и в бутерброде с тунцом и базиликом зафиксировали превышение нормы дрожжей. В «Цезаре» и блинах с мясом было зафиксировано количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов, также превышающее нормальные показатели.

О том, чем может обернуться употребление таких продуктов и как они попадают на полки «ВкусВилла» — в специальном расследовании «Газеты.Ru».

Ранее в детской воде из «Вкусвилла» нашли опасное токсичное вещество.

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