В детской воде из «Вкусвилла» нашли опасное токсичное вещество

В детской воде, которая продается в сети магазинов «ВкусВилл», нашли опасное токсичного вещество — барий в превышающих количествах. Об этом написал Telegram-канал «Shot проверка».

Авторы канала обнаружили информацию об итогах проверки подмосковного управления Роспотребнадзора. Сотрудники ведомства взяли пробы воды для детского питания «Наш Родничок» из магазина «ВкусВилл» в Мытищах.

Исследование выявило небольшое, но при этом недопустимое санитарными нормами превышение бария. В составе воды данный элемент не был заявлен. Вещество, находясь в растворенном виде, может быть токсично для человека. Так, в зоне риска находятся дети до трех лет — барий может способствовать серьезному отравлению с сердечно-сосудистыми и нервно-мышечными осложнениями.

По данным Infoline, в первом квартале 2025 года сеть «Вкусвилл» сократила число магазинов на 10,5%, закрыв 238 точек. Это стало самым резким уменьшением среди крупных ритейлеров. Во «Вкусвилле» объяснили закрытие торговых точек оптимизацией нерентабельных объектов, но при этом в 2024 году было открыто более 500 новых магазинов.

Ранее сообщалось, что «ВкусВилл» продает опасные пельмени — в ноябре 2024 года трое детей отравились пельменями «Мини мясное ассорти» компании «Чали», которые купили в магазине «ВкусВилл». У всех детей диагностировали сальмонеллезный энтерит.